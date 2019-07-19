Trabzonspor, Campi'yi KAP'a bildirdi
1 saat önce
Trabzonspor, Gaston Matias Campi'nin transferi konusunda Arjantin kulübü Estudiantes ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:16 Kaynak: DHA
, Gaston Matias Campi'nin transferi konusunda Arjantin
kulübü Estudiantes
ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."
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