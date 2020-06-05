Trabzonspor, CAS'tan hızlandırılmış yargı süreci isteyecek - Son Dakika

Trabzonspor, CAS'tan hızlandırılmış yargı süreci isteyecek

Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'tan hızlandırılmış yargı süreci isteyerek, ağustos ayının ortalarında kararın verilmesini bekleyecek.

Trabzonspor, CAS'tan hızlandırılmış yargı süreci isteyecek, System.String[]

Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'tan hızlandırılmış yargı süreci isteyerek, ağustos ayının ortalarında kararın verilmesini bekleyecek.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından, 2019 yılına ait mali tablolarda yükümlülüklerini yerine getirmediği için Trabzonspor'a 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası vermesinin ardından bordo-mavili kulüp, başvuru hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

2019 yılında 23 Milyon TL kar açıklamasına rağmen UEFA Mali Fair Play Disiplin Kurulu, Karadeniz ekibine 2019 yılındaki mali yıla uyum göstermediğini ileri sürerek cezayı kesti. Hiç bir oyuncuya, menajere ve kulübe borcu olmamasına rağmen, FIFA'da dosyası bulunmamasına rağmen Trabzonspor'un aldığı bu ceza şok etkisine yol açtı.

Bordo-mavili kulüp ile UEFA arasında yapılan 3 maddelik anlaşma kapsamında UEFA, Trabzonspor'dan 2019 yılı mali çalışmalarını tamamlanmasını istedi ve kulüp bunu yerine getirdi. İkinci olarak ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mali kriterlerini uyum göstermesini istedi ve Türkiye'de Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayla bunu gerçekleştiren ilk kulüp oldu.

Sorun denk bütçede

Son madde de ise UEFA Mali Fair Play Disiplin Kurulu, Trabzonspor'dan denk bir bütçe ortaya çıkarmasını istedi. Başa baş bir bütçe olmasını ve 5 Milyon Euro açık verebileceklerini Karadeniz ekibine yapılan görüşmelerde iletti. Bunun üzerine Trabzonspor 5 Milyon Euro'nun altında 4 Milyon Euro'ya yakın bir açık verdi. UEFA ise bütçedeki açığın 5 Milyon Euro'nun üzerinde olduğunu iddia ederek Karadeniz ekibine cezayı kesti.

Yanlış değerlendirme giderilecek

Trabzonspor cephesi ortada bir anlaşılmazlığın olduğunu ileri sürerek ciddi bir çalışması içerisine girdi. Bağımsız denetleme şirketleri tarafından sürekli denetlenen bordo-mavililer, yanlış bir değerlendirme yapıldığı noktasında hem fikir olurken, İsviçre'de kulübün çalıştığı hukuk bürosu ile birlikte Trabzonspor hukuk ofisi de sıkı bir hazırlık içine girerek 10 gün içerisinde Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) başvuru yapacak.

Kararın Ağustos ayında çıkması bekleniyor

Trabzonspor'a verilen cezanın açıklamasından sonra titiz bir çalışma içerisine girdi. 2019 yılında UEFA'da mali konularla ilgili ciddi bir sunum yaparak kulübün ceza almasını engelleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, aynı mücadeleyi tekrar sergileyecek. CAS'tan hızlandırılmış yargı süreci isteyecek olan bordo-mavililer, ağustos ayında kararın çıkmasını bekleyecek. - TRABZON

Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 02:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, CAS'tan hızlandırılmış yargı süreci isteyecek - Son Dakika Spor
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