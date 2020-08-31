Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak

Trabzonspor, 5 Eylül'de Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı yapacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanması planlanan hazırlık karşılaşmasının, iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçı oynayacaktır." ifadesi kullanıldı.