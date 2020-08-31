Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile hazırlık maçı oynayacak

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Süper Lig 2020-2021 sezonu öncesi B.B. Erzurumspor ile oynayacağı hazırlık karşılaşması iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edildi. Bordo-mavili takım, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacak. - TRABZON