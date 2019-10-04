Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililerin, iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Bir süredir sakatlıkları bulunan Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı'nın da katıldığı antrenmanda ilk gruptaki futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı, ikinci gruptaki oyuncuların ise topla çalışma üzerinde durduğu aktarıldı.

Öte yandan, antrenmanda ayak tenisi oynayan Jose Sosa ile aynı takımda yer alan teknik direktör Ünal Karaman, maçı kazanmalarının ardından futbolcusu ile galibiyet pozu verdi.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.