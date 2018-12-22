Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
4 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.
Bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor ile Medical Park Stadı'nda yarın saat 16.00'da karşılaşacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:03 Kaynak: AA
Kasımpaşa-Beşiktaş Maçının Var'ı Barış Şimşek Oldu
Trabzonspor'da Kadro Dışı Kalan Burak Yılmaz, Napoli'yle Anlaştı
Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1
Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu