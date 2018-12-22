Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

4 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışma gerçekleştirdiği bildirildi.

Bordo-mavili ekip, Çaykur Rizespor ile Medical Park Stadı'nda yarın saat 16.00'da karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:03 Kaynak: AA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Spor
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