Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştiren bordo mavililer,  daha sonra kampa girerek Çaykur Rizespor maçı saatini beklemeye başladı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Yusuf, Hosseini ve Sturridge antrenmanda yer almadı, Pereira ise takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan Nwakaeme de takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Trabzonspor, yarın saat 17.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.


Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:08 Kaynak: DHA
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