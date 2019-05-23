Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

10 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı.
Futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak maç, yarın Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:04 Kaynak: AA
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