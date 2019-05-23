Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
10 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:04 Kaynak: AA
, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili ekip, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde çalıştı.
Futbolcular, idmanda ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar yaptı.
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanacak maç, yarın Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.
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