Trabzonspor-Çaykur Rizespor Maçından Notlar

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.





Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.



KARAMAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor karşısında ligde son oynanan Beşiktaş maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Kadroda zorunlu değişiklik yapan Karaman, sakatlıkları bulunan Sosa ve Toure'nin yanı sıra kart cezalısı olan Pereira'nın yerlerine Hosseini, Kamil Ahmet ve Amiri'ye görev verdi.



YUSUF KAPTAN OLARAK SAHADA



Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kaptanlık görevlerinin alınarak kadro dışı bırakılmasının ardından takımda üçüncü kaptan olarak görevlendirilen genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, birinci kaptan Sosa'nın sakat, ikinci kaptan Pereira'nın da cezalı olması nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahaya ilk kez kaptan olarak çıktı.



TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI



Trabzonsporlu taraftarlar, ligde ilk yarının son maçında Çaykur Rizespor karşısında takımlarını yalnız bırakmadılar. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin büyük bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi de ısınma sırasında futbolcuların isimlerini de tek tek tribüne çağırıp alkışlayarak moral verdiler.



OLCAY'DAN 'BEN BURADAYIM' MESAJI



Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından önce taraftarların çağrısı üzerine tribünlere giderek üçlü çektiren bordo-mavili futbolcu Olcay Şahan, yaptığı el hareketi ve mimikleriyle 'Ben buradayım' mesajı verdi. Daha sonra bordo-mavili taraftarlar da Olcay Şahan'ı alkışladı.



ÇAYKUR RİZESPORLU TARAFTARLAR İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI



Bu arada Çaykur Rizesporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün yarısını doldurarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-mavili taraftarların Medical Park Stadı'na girişi için güvenlik ekipleri tarafından güvenlik koridoru oluşturularak geçişleri sağlandı.



ŞEHİT ALTUĞ VERDİ UNUTULMADI



Trabzonsporlu taraftarlar, geçtiğimiz günlerde makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi hazırladıkları koreografi ile andı. Kuzey kale arkasında bulunan taraftarlar tarafından üzerinde Altuğ Verdi'nin resminin yer aldığı fotoğraf sergilenerek Türk bayrakları açıldı. Trabzonsporlu futbolcular da sahaya 'Şehidim bu vatan seni unutmayacak' pankartıyla çıkarken, İstiklal Marşı'nı da kale arkasında bulunan Türk bayraklarına dönerek okudular.



MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ



Karşılaşması öncesi, Trabzonspor yönetim kurulu tarafından Çaykur Rizespor yönetim kuruluna yemek verildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı yemekte iki taraf birbirine başarılar diledi. Yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'a günün anısına hediyeler verdi.



ZORLUOĞLU'NDAN KULÜBE ZİYARET



AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ile birlikte maç öncesi Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Bordo-mavili Kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette, Murat Zorluoğlu Çaykur Rizespor karşılaşması için takıma başarılar diledi.



Başkan Ağaoğlu ise Zorluoğlu'na ziyareti için teşekkür etti. Zorluoğlu burada yaptığı açıklamada Trabzonspor'un Trabzonluların en önemli ortak noktası olduğunu belirterek, "Sizin şahsınızda güven tazeleyen yönetiminize başarılar diliyorum. Trabzonspor bir futbol takımından çok daha fazlasıdır. Şehir olarak sonuna kadar takımımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz bu takımın sonuna kadar sahiplenenlerden biri olacağız, hep beraber başarılara taşıyacağız" dedi.





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