Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavililerde sağ bekte sakatlığı bulunan Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi, stoperde cezalı Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen, orta sahada Doğan Erdoğan'ın yerine kart cezası sona eren Obi Mikel, forvette ise Sturridge'in yerine Ekuban ilk 11'de sahaya çıktı.

Sakatlıkları süren Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı, Sturridge ve sarı kart cezalısı Campi, kadroda yer almadı.

Trabzonspor karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, da Costa, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Guilherme, Sosa, Ekuban, Sörloth 11'i ile başladı.

Hüseyin Çimşir tribünde

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla bu sezon 4. sarı karta ulaşarak cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımın başında sahada yer alamadı.

Bordo-mavili takım, yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yönetiminde sahaya çıkarken, teknik direktör Çimşir tribünden maçı takip etti.

Abdülkadir Ömür 183 gün sonra

Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ilk kez kadroya alındı.

Ligde ise en son 2. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev yapan genç futbolcu, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede yer aldı.

Nwakaeme yedek kulübesinde

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ve hafta içi yapılan son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.

Teknik heyet ilk 11'de sol kanatta Ekuban'a görev verirken, Nwakaeme ise kulübede görev bekledi.

Stat Türk bayrakları ile donatıldı

Karşılaşma öncesi bütün stat Türk bayrakları ile donatılırken, iki takım taraftarlarına da bayrak dağıtıldı. Tribünlerde yer alan binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarını dalgalandırdı ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimlerinin okunduğu sırada ise duygulu anlar yaşandı. Stadyumda şehitlerin isimleri tek tek anons edilirken taraftarlar hep birlikte "burada" diye bağırdı.

Trabzonsporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Türk bayrağı basılı siyah tişörtlerle çıktı.

Medical Park Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

Trabzonspor'un takım otobüsünün önüne de Türk bayrağı asıldığı görüldü.

Stat kenarındaki reklam panolarına ise "bir ölür, bin diriliriz" yazıldı.