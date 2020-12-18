Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
18.12.2020 10:17
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
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