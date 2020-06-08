Trabzonspor, Cenk Özkacar'la anlaştı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına hız verdi. Listesindeki oyuncular için görüşmelerini sıklaştıran Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da istediği Altaylı Cenk Özkacar'ı ikna etti.



Altay'ın 1.90 boyundaki genç savunmacısının bu kararı vermesindeki en büyük etken ise Trabzonspor'un ve teknik direktörü Hüseyin Çimşir'in gençlerin önüne açan bir isim olması...



Geleceğin planlamasını yapan, hem alt yapısından hem de Türkiye içinden genç isimleri renklerine katmaya uğraşan bordo-mavililer de bir an önce Cenk Özkacar'a forma giydirmeyi hedefliyor. Genç futbolcu bu sezon lig ve kupada toplam 13 maça çıktı. (Sabah)



