Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü
43 dakika önce
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:51 Kaynak: DHA
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor
, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde sabah yapılan antrenmanda laktat testinden geçirilen bordo mavililerde, 18.00'de başlayan antrenmanda dayanıklılık esaslı çalışmalar yapıldı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak, Vahid Amiri
ve Zargo Toure ile tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi yer almadı. Majid Hosseini ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Detaylar
UEFA'dan Trabzonspor'a müjdeli haber!
UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak
Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş'ten duygusal veda
Merih Demiral 18 milyon euroya Juventus'ta