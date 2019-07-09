Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü

35 dakika önce

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları yapan bordo mavililer, 18.00'de başlayan günün ikinci antrenmanında ise pas çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.
Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Bordo mavililer, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:27 Kaynak: DHA
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