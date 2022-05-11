Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı - Son Dakika
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Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı

11.05.2022 12:41
Trabzonspor çifte kupa heyecanını kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor'a elenerek 38 yıl sonra çifte kupa hedefini gerçekleştiremedi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Kayserispor'a elenerek 38 yıl sonra çifte kupa hedefini gerçekleştiremedi.

Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Kayserispor'a 4-2 mağlup olarak kupadan elendi. Son haftalarda iyi sonuçlar alamayan bordo-mavililer Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maç olmak üzere son 9 karşılaşmada 2 galibiyet aldı. 5 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 müsabakayı ise kaybetti.

ÇİFTE KUPA HEYECANINI YAŞAYAMADI

Trabzonspor, Kayserispor karşısında elenerek 38 sezon sonra çifte kupa hedefini gerçekleştiremedi. En son 1983-1984 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden bordo-mavililer, bu sezon lig şampiyonluğu özlemine son vermesine rağmen, kupada elenerek çifte kupa heyecanını yaşayamadı. Trabzonspor'da 38 yıl sonra gelen şampiyonluk ve dünya gündemine oturan kutlamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz ekibinde, Kayserispor karşısında oynanan futbol eleştirildi.

(Gökmen Şahin - İHA)

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Kaynak: İHA

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