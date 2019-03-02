Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da 21 Tane Forma Numarası Tercih Edilmedi

Trabzonspor'da 21 Tane Forma Numarası Tercih Edilmedi

38 dakika önce

Trabzonspor'a gelen oyuncuların 1 ile 99 arasında tercih etmediği 21 tane forma numarası bulunuyor.

Trabzonspor'da 21 Tane Forma Numarası Tercih Edilmedi, System.String[]
Trabzonspor'a gelen oyuncuların 1 ile 99 arasında tercih etmediği 21 tane forma numarası bulunuyor. Bordo-mavililerin efsane forma numarası olan 61'i ise bugüne kadar 5 oyuncu sırtına geçirdi.

Türk futbolunda her oyuncunun kendi adına forması ve numarası olmadan önceki yıllarda mevki oyuncuları değişir ama forma numaraları ise değişmezdi. Bazı oyuncular uğurlu geldiğine inandığı forma numarası tercih eder, kimileri ise mecburiyetten numara tercihi yapardı. İstisnalar olmadığı sürece 1 numara kaleciye; 2 numara sağ beke; 3 numara sol beke; 4 numara libero/stopere; 5 numara libero/stopere; 6 numara sol açığa; 7 numara sağ açığa; 8 orta sahaya; 9 forvete; 10 takımın yıldızına ve 11'de forvete verilirdi.

FIFA'nın oyuncuların 1 ile 99 arasında forma numarası tercih etme hakkını vermesinin ardından Türkiye'de ise bu uygulama 2009-2010 futbol sezonunda itibaren uygulamaya koyuldu. Söz konusu sezondan itibaren belirlenen numaralara göre futbolcular aynı formayı sezon sonuna kadar kullanmak zorunda. Kullanılan forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle başka bir futbolcuya verilemiyor. Transfer edilen futbolculara kullanılmayan boş numaralardan birinin verilmesi zorunluluğu ise devam ediyor.

Trabzonspor gelen oyuncuların tercih etmediği 21 tane numara bulunuyor

Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor'a gelen oyuncuların ise şimdiye kadar tercih etmedikleri 21 tane numara bulunuyor. Bordo-mavili oyuncuların 1'den 30'a kadar olan forma numaralarında boşluk bırakmazken, 31'den 99'a kadar olan bölümde ise bazı numaraları tercih etmedikleri görülüyor. 42, 43, 48, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 84 ve 87 kullanılmayan numaralar arasında yer alıyor.

61 numaralı formayı 5 oyuncu sırtına geçirdi

Trabzonspor'un efsane numarası olan aynı zamanda şehrin plaka numarası olan 61 numaralı formayı ise şimdiye kadar 5 oyuncu kadar kullandı. 61 numaralı forma ağırlıklı olarak bordo-mavili takımın altyapısından yetişen oyuncular tarafından tercih edildi. Trabzon dışında bu formayı sadece İbrahim Yattara giydi. Gökdeniz Karadeniz ise 61 numaralı formayı giyen ilk isim olurken, İbrahim Yattara, Barış Memiş, Zeki Yavru ve son olarak bu numarayı sırtında taşıyan takımın yıldızı Abdulkadir Ömür oldu. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:11 Kaynak: İHA

Trabzon, Trabzonspor, Spor
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