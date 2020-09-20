Trabzonspor'da 3 imza birden - Son Dakika

Trabzonspor'da 3 imza birden

- Trabzonspor'da 3 imza birden Trabzonspor'da yeni transferler Flavio, Lewis Baker ve Benik Afobe resmi sözleşmeye imzayı attı.

- Trabzonspor'da 3 imza birden

TRABZON - Trabzonspor'da yeni transferler Flavio, Lewis Baker ve Benik Afobe resmi sözleşmeye imzayı attı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bulunan Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu sezon aramıza katılan üç oyuncumuzla birlikteyiz. Takıma faydalı olacağının sinyallerini verdiler. Zaten bundan şüphemiz yoktu. Ancak hem Flavio hem Benik hem de Lewis kısa süre içerisinde bir şeyi öğrendiler. Futbolun kurallarında çok nadiren, yılda bir değişiklik olur ancak bizde maçtan maça değişiklikler oluyor. Onun için bu üç arkadaşımızın bundan sonra yapacakları mücadelelerde, oynayacakları maçlarda buna hazırlıklı olmaları gerekiyor" dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki sezon zor olacak. Son iki sezon hem güzel futbol oynayan hem de zirveyi zorlayan bir mücadelemiz vardı. Geçen sene zirvenin tepesini zorladık. Bu sene ise üzerine koyarak devam etmek zorundayız. Kimseye sıkıntı vermediğiniz zaman herkes için sempatiksinizdir. Ama ne zaman ki zirveyi zorlarsanız ve orayı ele geçireceğinizi hissettikleri anda önceden size sempati ile bakan insanların hepsinin size bakışı değişir. Bir anda antipatiksinizdir artık. Şimdi bu mücadeleye hazır mıyız? Bunu bilerek yolumuza devam ediyoruz. Taraftarlarımız lütfen biraz sabırlı olsunlar. Trabzonspor'un verdiği bu mücadele yeni bir mücadele değil. Yıllardır vermiş olduğumuz bir mücadele bu. Bunu çok farklı platformlarda vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Başarı ancak inanarak ve mücadele ederek gelir. Taraftarlarımız bize inansınlar, mücadeleyi de biz vereceğiz."

Benik Afobe ise yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'a geldiğim, buraya dahil olduğum için çok mutluyum. Çok güzel bir kulübe geldiğimin farkındayım. Birkaç yıldır Trabzonspor hakkında çok güzel şeyler duyuyorum. Beni buraya getirdikleri için çok gururluyum. Burada güzel bir şekilde karşılandım. Aile gibi bir ortamımız var. Geçen sezonun çok iyi geçtiğini biliyorum ama bu sezon daha iyisini yapacağız. Yeni oyuncular geldi, genç oyuncular var. Genç oyuncuların kendini geliştirerek daha iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Taraftarlarımıza bana ve takımımıza gösterdikleri iyi dileklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Teşekkür ederek sözlerine başlayan Lewis Baker, "Menajerimden başkanımıza, Chelsea kulübüne ve anlaşmanın gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Genç, istekli ve arzulu bir takımımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve geçtiğimiz yılın üzerine koyarak başarılarımızı sürdüreceğiz. İlk maçımda gördüm ki birçok olasılığa açık bir takımız, buna inancım tam. Türkiye'deki taraftarların çok arzulu olduğunu biliyorum ve bunu gördüm. Her maçta yüzde yüz performansımı sergileyecek bir oyuncuyum ve bu sayede takımımızın başarılı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a gelerek rüyalarını gerçekleştirdiğine inandığını söyleyen Flavio ise, "Benim için bir rüya bu ve bunun gerçekleşiyor olması benim en mutlu anlarımdan biri. Transferimde emeği geçen herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Bahia kulübüne teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı burada olmam imkansızdı. Beni yetiştiren ve geliştiren, burada olmamı sağlayan bir kulüp. Trabzonspor'a çok teşekkür ediyorum çünkü rüyalarımı gerçekleştirdiler. Başkanımıza, tüm takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Beni karşıladıkları günden bugüne de inanılmaz sıcak davrandılar. Böyle bir karşılamayı tahmin etmemiştim. Burada olmaktan çok mutluyum ve benim Trabzon'a gelmemi sağlayan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Umarım ben ve takım arkadaşlarım, saha içinde iyi bir performans göstererek taraftarlarımızın bize gösterdiği ilgiye ve sevgiye layık olabiliriz" dedi.

Trabzonspor'da 3 imza birden

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Benik Afobe, Trabzonspor, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 16:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da 3 imza birden - Son Dakika Spor

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