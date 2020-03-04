Trabzonspor'da 3 isim idmanda yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da 3 isim idmanda yok - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da 3 isim idmanda yok

14 dakika önce

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Hosseini ve Yusuf Sarı'nın katılmadıkları öğrenildi.

Trabzonspor'da 3 isim idmanda yok, System.String[]

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Hosseini ve Yusuf Sarı'nın katılmadıkları öğrenildi.


Antrenman iki grup halinde gerçekleştirilirken birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki futbolcuların ise telafi çalışması yaptığı belirtildi.


İdman öncesinde, Dünya Kadınlar Günü kapsamında dün Medical Park Stadyumu'nda Passolig locasında ağırlanan kadın taraftarların futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdiği bildirildi.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ahmet Canbaz, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:33 
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