Trabzonspor'da 35 puana Alexander Sörloth katkısı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da 35 puana Alexander Sörloth katkısı! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da 35 puana Alexander Sörloth katkısı!

6 saat önce

Beşiktaş ağlarında deplasmanda 2 kez havalandıran Alexander Sörloth bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmanın 15'inde 19 gol atarak takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı.

Trabzonspor'da 35 puana Alexander Sörloth katkısı!, System.String[]

Beşiktaş ağlarında deplasmanda 2 kez havalandıran Alexander Sörloth bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmanın 15'inde 19 gol atarak takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı.


Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Sörloth'un gol attığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak 35 puan topladı.


Karadeniz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:05 
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