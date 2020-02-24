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Trabzonspor'da 35 puana Alexander Sörloth katkısı!
6 saat önce
Beşiktaş ağlarında deplasmanda 2 kez havalandıran Alexander Sörloth bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmanın 15'inde 19 gol atarak takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı.
Beşiktaş ağlarında deplasmanda 2 kez havalandıran Alexander Sörloth bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmanın 15'inde 19 gol atarak takımına zirve yarışında büyük katkı sağladı.
Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Sörloth'un gol attığı 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alarak 35 puan topladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:05
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