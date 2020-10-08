Trabzonspor'da 4 günlük izin bitti, hazırlıklar başladı

Yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek olan bordo-mavililer, 10 Ekim Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor ile de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'de verilen arada 4 gün izin yapan Trabzonspor 'da bugün hazırlıklar yeniden başladı.

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