Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da 40 milyonluk kar! Daniel Sturridge...
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Trabzonspor'da 40 milyonluk kar! Daniel Sturridge...

34 dakika önce

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kulübün finansal yapısına uygun transferler yaparak, aynı zamanda saha içinde maksimum verimi alabilecekleri oyuncuları kadrolarına kattıklarını bildirdi.

Trabzonspor'da 40 milyonluk kar! Daniel Sturridge..., System.String[]

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, kulübün finansal yapısına uygun transferler yaparak, aynı zamanda saha içinde maksimum verimi alabilecekleri oyuncuları kadrolarına kattıklarını bildirdi. Ertuğrul Doğan transfer dönemini 40 milyon TL civarında karla kapattıklarını da söylmedi.


?TOPLAM MALİYET 71.8 MİLYON TL


Doğan şöyle devam etti: Ödediğimiz bonservis, kiralama ve imza bedeli 30 milyon 48 bin lira. Kadromuza katılan oyuncuların bu sezonki maaş ücretlerinin toplamı 41 milyon 728 bin 400 TL.


GÖNDERİLENLER RAKAMA DAHİL DEĞİL


Yusuf Yazıcı'nın transferinden 110 milyon 250 bin lira gelir elde ettik. Transferlerde 40 milyon TL fazlamız var. Ayrıca yolları ayırdığımız 8 oyuncumuz için bu yıl 39 milyon 800 bin lira maliyetten kurtulduk.


?TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA


Trabzonspor taraftarı yeni transfer Daniel Sturridge'i karşılamak için Trabzon Havalimanı'na akın etti. Bordo-Mavili taraftarlar İngiliz futbolcuyu coşku ile karşıladı. Sturridge de kendisine gösterilen ilgiye alkışla karşılık verdi.


DANİEL STURRİDGE TRABZON'DA


Fırtına'nın yıldız transferi Daniel Sturridge dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Trabzonspor atkısı ile objektiflere poz verdi. Sturridge 26 kez İngiltere Milli Takım forması giydi.

Daniel Sturridge, Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:27 
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