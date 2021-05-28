Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

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Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'nin takımdan ayrıldığını paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibarıyla sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.