Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da 5 Oyuncu Yeniden Altyapıya Gönderildi

Trabzonspor'da 5 Oyuncu Yeniden Altyapıya Gönderildi

1 saat önce

Trabzonspor'da A takım forması ile fazla forma şansı bulamayan 5 genç oyuncu yeniden altyapıya gönderildi.

Trabzonspor'da 5 Oyuncu Yeniden Altyapıya Gönderildi, System.String[]


Trabzonspor'da A takım forması ile fazla forma şansı bulamayan 5 genç oyuncu yeniden altyapıya gönderildi.

Bordo-mavililerde altyapıdan kadroya dahil edilen ve bir süredir A takım ile antrenmanlara çıkan genç oyuncular Berkay Sefa Kara, Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Behlül Aydın ile Oğuzhan Açıl yeniden altyapıya gönderildi. Bugün yapılan antrenmanda da takımla birlikte çalışmalarda yer almayan bu 5 oyuncunun zaman zaman yeniden A takım ile antrenmanlara çıkabilecekleri kaydedildi.

SİİRT VALİSİ ATİK'TEN KULÜBÜMÜZE ZİYARET

Bu arada Siirt Valisi Ali Fuat Atik, bugün Trabzonspor kulübünü ziyaret etti. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın forma hediye ettiği Vali Atik, daha sonra oyuncularla bir araya geldi. Vali Ali Fuat Atik bordo-mavili takıma bundan sonraki süreçte başarılar dilerken, Teknik direktör Karaman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Atik'e teşekkürlerini iletti.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:40 Kaynak: DHA

Aydın, Berkay Şahin, Trabzonspor, Spor
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