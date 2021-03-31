Trabzonspor'da 7 isim yol ayrımında

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için erkenden harekete geçip, dış transferde çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da, mevcut kadrodan 7 isimle yolların ayrılması gündemde.

Spor Toto Süper Lig'de 30 maç sonunda 4'üncü sırada yer alan ve üst sıraları takibini sürdüren Trabzonspor'da, gelecek sezonun kadro yapılanması için de harekete geçildi. Dış transferde çalışmalarına hız veren ve teknik direktör Abdullah Avcı öncülüğünde yeni bir kadro yapılanmasına gidecek olan bordo-mavililerde, mevcut kadrodan birçok isim takımdan ayrılacak.