Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da 7 oyuncuya özel antrenman
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Trabzonspor'da 7 oyuncuya özel antrenman

4 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor'da 7 oyuncuya özel antrenman programı uygulandı.

Trabzonspor'da 7 oyuncuya özel antrenman, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor'da 7 oyuncuya özel antrenman programı uygulandı.
Milli takımlarda bulunan ve bu nedenle takımın kampına geç katılan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Filip Novak ile antrenman eksiği bulunan Cafer Tosun ve Donis Avdijaj bugün de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde özel antrenman yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
KALEYE GENÇ TAKVİYE
Bu arada, transfer çalışmalarına da devam eden Trabzonspor, bir genç oyuncu ile daha anlaşma sağladı. Kalede alternatif oluşturmak isteyen bordo-mavililerin, Adanaspor'un 21 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat ve kulübü ile prensipte anlaşma sağladığı, yapılacak son görüşmenin ardından da transfere resmiyet kazandırılacağı öğrenildi.


- Trabzon
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
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