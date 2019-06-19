Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da 9 bin 427 kişinin üyelikleri düşürüldü
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Trabzonspor'da 9 bin 427 kişinin üyelikleri düşürüldü

56 dakika önce

Trabzonspor Kulübünde iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğü bildirildi.

Trabzonspor'da 9 bin 427 kişinin üyelikleri düşürüldü, System.String[]
Trabzonspor Kulübünde iki yıl üst üste aidatlarını ödemeyen 9 bin 427 kişinin üyeliklerinin düşürüldüğü bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzde aidat ödemeye çağrı başlığıyla yer alan 19. maddenin 'a' ve 'b' fıkraları ile 23. maddenin 'e' fıkrası uyarınca üyelik
aidatlarını iki yıl üst üste ödemeyen üyelerimiz, yönetim kurulumuzun 14 Haziran 2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile asil üyelikten
düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.
Trabzonspor'da böylece 23 bin 736 üye sayısının da 14 bin 309'a düştüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:47 Kaynak: AA
Trabzonspor, Spor
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