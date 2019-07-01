Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da 9 genç futbolcu için imza töreni
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'da 9 genç futbolcu için imza töreni

19 dakika önce

Trabzonspor'da pilot takım 1461 Trabzon ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor'da 9 genç futbolcu için imza töreni, System.String[]
Trabzonspor'da pilot takım 1461 Trabzon ve altyapıdan kadroya katılan 9 futbolcu için imza töreni düzenlendi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başkan yardımcısı Emin Kahraman ile yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende, Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç, Sertan İrkilmez, Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, İsmail Karakaş, Azat Kuçkar, Talha Reşat Bulut ve Mert Kurt ile resmi sözleşme imzalandı.
1461 Trabzon'dan takıma katılan Ahmet Eren, Furkan Tütüncü, Mert Kurt, İsmail Karakaş ve Azat Kuçkar ile 3'er yıllık, altyapıdan Talha Reşat Bulut, Hüseyin Mert Kurt, Faruk Can Genç ve Sertan İrkilmez ile ise 5'er yıllık mukavele yapıldı.
İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Emin Kahraman, çok güvendikleri, birbirinden yetenekli 9 futbolcuyu kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, "Bazı arkadaşlarımız altyapımızda, bazıları ise 1461 Trabzon'da yine Trabzonspor'umuz için mücadele ediyorlardı. Şimdi onlar için yeni bir dönem başlıyor. İnşallah çok çalışacak, çok dinleyecek, güçlenerek Trabzonspor'umuzun başarısı için ter dökecekler. Hem camiamız hem de genç futbolcularımız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:40 Kaynak: AA
1461 Trabzon, Trabzonspor, Genç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hayatını kaybeden Barış Akarsu'ya doğum gününde anma Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen açıkladı Oyuncu Miray Daner'in süper minili paylaşımına beğeni yağdı Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda transferi Allahyar: Gün sayıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 16:59:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da 9 genç futbolcu için imza töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]