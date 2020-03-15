Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı!

Abdülkadir mücadeleyi tamamlayamazken, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili konuşan Teknik Direktör Çimşir, "Abdülkadir, diziyle ilgili ağrısı olduğunu ifade etti, devam edemedi. Ameliyat olduğu sakatlığıyla ilgili. Kolay değil uzun süreç ara verdi. İki maçtır da baya üst üste oynadı. Bazen yorgunluk olabilir, farklı kas ile ilgili sakatlık yaşanabilir. Önemli bir şey olmayacağını düşünüyorum. Geri kalan dönemde ona, oyununa enerjisine ihtiyaç var. Umuyorum önemli bir şeyi yoktur" diye konuştu.