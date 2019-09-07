Trabzonspor'da abdülkadir ömür şoku
37 dakika önce
Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:55 Kaynak: DHA
'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür
'ün, sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa
Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde AEK ile oynadığı karşılaşmanın 44'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve ligdeki Fenerbahçe
maçında da forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'e yapılan kontrollerin ardından sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edildiği belirtildi. 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedilen genç oyuncunun 1 hafta içerisinde ameliyat olacağı kaydedildi.
Bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 6 maçta forma giyen Abdülkadir Ömür, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- Trabzon
Ümit Milli Takımımız, İngiltere'ye 3-2 yenildi Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ün maaşına zam yapacak Abdülkadir Ömür, 6 ay sahalardan uzak kalacak 12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti