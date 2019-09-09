Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat edilecek
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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat edilecek

1 saat önce

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Abdülkadir Ömür, 12 Eylül Perşembe günü Almanya'da eski doktoru Ufuk Şentürk...

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat edilecek, System.String[]

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Abdülkadir Ömür, 12 Eylül Perşembe günü Almanya'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek.


Yusuf Sarı için ise yarın İstanbul'da ameliyat planlanıyor.


Kulüp doktoru değişti


Trabzonspor'da kulüp doktorunun değiştiği bildirildi. Bordo-mavili kulübün eski doktorlarından Hakan Ayaz ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Ayaz'ın yarınki çalışmaya katılması bekleniyor.


İzin günü


Trabzonspor'da futbolcular günü izinli geçiriyor. Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tekrar toplanarak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.

Abdülkadir Ömür, Almanya, Trabzon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:15 
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