Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku
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Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

1 saat önce

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, iki oyuncununda ameliyat olacağını duyurdu.

Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku, System.String[]

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, iki oyuncununda ameliyat olacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür'ün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AEK Atina maçında, Yusuf Sarı'nın ise Fenerbahçe maçı sonrası Ümit Milli Takım kampında ağrılarının artması sonucu kamp kadrosundan çıkartıldığını belirterek, "AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün, diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı. Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Ayrıca Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır" dedi.

Trabzonspor'da yaşanan bu gelişme sonrası moraller bozulurken iki oyuncunun da 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 04:40 Kaynak: İHA
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