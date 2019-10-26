Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumu
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumu

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumu

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki Krasnodar karşılaşmasında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın tedavisine başlandığı bildirildi.

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki Krasnodar karşılaşmasında sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın tedavisine başlandığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Krasnodar, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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