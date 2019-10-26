Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın son durumu
Son Dakika Güncel Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın son durumu

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın son durumu

1 saat önce

Trabzonspor, Krasnodar maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın son durumu, System.String[]

Trabzonspor, Krasnodar maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak'ın sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili kulüp internet sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığımız Krasnodar karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuza çekilen MR neticesinde sağ alt baldır gastrocnemius kası etrafında ve kaslar arasında darbeye bağlı yoğun kanama ve ödem tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Trabzonspor, Krasnodar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Daniel Sturridge, mutfaktaki yeteneklerini sergiledi!
Volkswagen'den fabrika yatırımı sonrası Türk yönetici atağı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi Yerel yönetimler yasasında ayrıntılar netleşti! Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 19:51:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın son durumu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]