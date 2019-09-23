Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da abdülkadir parmak'ın sözleşmesi uzatıldı
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Trabzonspor'da abdülkadir parmak'ın sözleşmesi uzatıldı

8 dakika önce

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın sözleşmesinin 2024 tarihine kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'da abdülkadir parmak'ın sözleşmesi uzatıldı, System.String[]

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak'ın sözleşmesinin 2024 tarihine kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir. 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir. 2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL, 2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL, 2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL, 2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir."

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:09 Kaynak: DHA
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