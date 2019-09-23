Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesi uzatıldı
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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesi uzatıldı

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesi uzatıldı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Abdulkadir Parmak'ın mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, 15 Temmuz 2016 başlangıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli sözleşmenin, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldığı aktarıldı.

Opsiyon kullanım hakkının kulübe ait olduğu kaydedilen açıklamada, "Oyuncuya 2019-20 futbol sezonu için 2 milyon 600 bin, 2020-21 futbol sezonu için 2 milyon 990 bin, 2021-22 futbol sezonu için 3 milyon 438 bin 500, 2022-23 futbol sezonu için 3 milyon 954 bin, 2023-24 opsiyon sezonu için de 4 milyon 547 bin lira ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Borsa İstanbul, Trabzonspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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