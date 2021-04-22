Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor'da bu sezon 24'ü ilk 11 olmak üzere 28 maçta forma giyen Abdulkadir Parmak'ın, son oynanan Galatasaray maçında disiplinsiz davranışlar sergilediği ve bu nedenle teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun son yapılan antrenmana da alınmadığı kaydedildi. Deneyimli futbolcunun bundan sonraki süreçte bireysel olarak çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.