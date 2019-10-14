Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da abdulkadir parmak'ta korkulan olmadı
Son Dakika Spor Trabzonspor'da abdulkadir parmak'ta korkulan olmadı

Trabzonspor'da abdulkadir parmak'ta korkulan olmadı

52 dakika önce

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle A Milli takım kampından ayrılan Abdulkadir Parmak'ın durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

Trabzonspor'da abdulkadir parmak'ta korkulan olmadı, System.String[]

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle A Milli takım kampından ayrılan Abdulkadir Parmak'ın durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Abdulkadir Parmak'ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek olan oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.


Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:32 Kaynak: DHA
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