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Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor - Son Dakika

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor

21.09.2021 10:46
Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor, System.String[]

Avrupa ve Süper Lig'de bu sezon 9 maça çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı; Uğurcan, Hugo, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme'ye tüm maçlarda ilk 11'de görev verdi.

Avrupa ve Süper Lig'de bu sezon 9 maça çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı; Uğurcan, Hugo, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme'ye tüm maçlarda ilk 11'de görev verdi.

Yeni sezonu Molde FK ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı maç ile açan ve Avrupa'da 4, Süper Lig'de ise 5 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, 6 oyuncusuna tüm resmi müsabakalarda ilk 11'de görev verdi. Uğurcan, Hugo, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve  Nwakaeme'den vazgeçmeyen Avcı, ilk 11'inde bu 6 ismi sabit tutarken, 9 maçlık periyotta toplamda 23 oyuncusundan faydalandı.

EN ÇOK SAHADA KALAN UĞURCAN, HUGO VE EDGARTrabzonspor'da Uğurcan, Hugo, Edgar, Bakasetas, Hamsik ve Nwakaeme bu sezon oynanan 9 maçta da ilk 11'de görev alırken, bu isimler arasında 9 maçta 810'ar dakika ile Uğurcan, Edgar ve Hugo en çok sahada kalan isimler oldu. Bu oyuncuları 9 karşılaşmada 804 dakika ile Hamsik, 9 karşılaşmada 789 dakika ile Nwakaeme, 9 karşılaşmada 758 dakika ile Bakasetas, 8 karşılaşmada 702 dakika ile Peres, 8 karşılaşmada 648 dakika ile Berat, 7 karşılaşmada 575 dakika ile Djaniny, 7 karşılaşmada 404 dakika ile Gervinho, 6 karşılaşmada 376 dakika ile İsmail, 4 karşılaşmada 303 dakika ile Serkan, 6 karşılaşmada 268 dakika ile Abdülkadir Ömür, 6 karşılaşmada 264 dakika ile Cornelius, 7 karşılaşmada 192 dakika ile Yusuf, 5 karşılaşmada 130 dakika ile Siopis, 2 karşılaşmada 127 dakika ile Denswil, 4 karşılaşmada 112 dakika ile Trondsen, 4 karşılaşmada 35 dakika ile Koita, 2 karşılaşmada 11 dakika ile Yunus, 1 karşılaşmada 8 dakika ile Dorukhan, 3 karşılaşmada 6 dakika ile Abdulkadir Parmak ve 1 karşılaşmada 3 dakika ile Murat Cem takip etti.6 İSİM FORMA GİYEMEDİ

Bordo-mavili takımda Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı, Ahmetcan Kaplan ve Muhammet Taha Tepe ise geride kalan 9 resmi müsabakada forma şansı bulamadı.


Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor

Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Hugo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 6 oyuncusundan vazgeçmiyor - Son Dakika
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