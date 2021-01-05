Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın golcüsü Ekuban - Son Dakika

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın golcüsü Ekuban

05.01.2021 11:07
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın golcüsü Ekuban, System.String[]

Trabzonspor'un bu sezon sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, yaşadığı sıkıntılı günlere karşın teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 4 gol atarak takımına önemli katkı sağladı.

Trabzonspor'un bu sezon sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, yaşadığı sıkıntılı günlere karşın teknik direktör Abdullah Avcı döneminde 4 gol atarak takımına önemli katkı sağladı.

Ekuban, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 8 lig maçında 4 golle takımının en fazla gol atan oyuncusu oldu. Karadeniz ekibi, Ganalı oyuncunun gol attığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan elde etti.

Ligde 23 puanla yedinci sıraya yükselen bordo-mavili ekibin golcü oyuncusu, takımına son haftalarda hayat veren isim oldu.

İlk hafta sakatlandı

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sağ kalçasına aldığı darbe sonucu sakatlanan Ganalı oyuncu, 2. haftadaki Yukatel Denizlispor ve 3. haftadaki Yeni Malatyaspor maçlarında görev yapamadı.

Ligin 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyen ancak ardından Gana Milli Takımı'nın kampından döndükten sonra Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Ekuban, bu kez de Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında görev alamadı.

Avcı ile iyi dönüş yaptı

Ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla sahalara tekrar dönen Ekuban, Abdullah Avcı'nın göreve başladığı, ligin 9. haftasında 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımının golünü kaydetti.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından bu sezon ilk golünü atan Ekuban, Trabzonspor'un da 5 haftalık galibiyet hasretine son veren isim oldu.

Ligin 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmada da fileleri havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, gol sayısını 2'ye yükseltti.

Golcü oyuncu, ligin 13. haftasında Medical Park Stadı'nda 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor ve 16. haftada deplasmanda 2-1 galip gelinen Fatih Karagümrük maçlarında da birer gol kaydetti.

Ekuban, bu dönemde 15. haftadaki Galatasaray maçında da sakatlığı nedeniyle takımda yer alamadı.

Geçirdiği zor günleri geride bırakan Ekuban, takımının da alt sıralardan uzaklaşmasını sağlayan isimlerin başında geldi.

Ganalı oyuncu, bu sezon 16 karşılaşmanın 10'unda forma giyerek 847 dakikaya 4 gol sığdırdı.

Bordo-mavili takımdaki 3. sezonu

Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları olmak üzere 80 resmi karşılaşmaya çıktı, 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ekuban, bu sezon 10 maçta 4, 2019-2020'de 34 karşılaşmada 10, 2018-2019'da da 36 mücadelede 8 gol kaydetti.

Bordo-mavililer, 2018-2019 sezonu öncesinde 200 bin avroya 1 yıllığına kiraladığı Ekuban'ın satın alma opsiyonunu kullanarak Leeds United Kulübüne 1 milyon avro sözleşme fesih bedeli ödemişti.

Teknik Direktör, Abdullah Avcı, Caleb Ekuban, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın golcüsü Ekuban - Son Dakika Spor


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