Trabzonspor'da AEK maçı hazırlıkları başladı
42 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına İstanbul'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:58 Kaynak: AA
UEFA Avrupa
Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan
'ın AEK takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor
, hazırlıklarına İstanbul
'da başladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, AEK maçı çalışmalarının teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği belirtildi.
Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu
'nun da izlediği idmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştığı, Kasımpaşa
karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi antrenmanı yaptığı kaydedildi.
Trabzonspor'un, yarın yapılacak antrenmanın ardından AEK maçı öncesi Atina'ya gideceği aktarıldı.
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