Trabzonspor'da Afobe, Sivasspor maçında forma giyemeyecek
02.04.2021 15:09
Trabzonspor'un golcüsü Benik Afobe, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.
Trabzonspor'un golcüsü Benik Afobe, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.
Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavililerin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Afobe'nin 19 yaş altı takımı ile yapılan antrenman maçında sol omuzuna darbe alarak sakatlandığını hatırlattı.
Tedavisine başlanan futbolcunun durumuyla ilgili değerlendirme yapıldığını kaydeden Çelik, "Futbolcumuzun omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz, Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır." ifadelerini kullandı.
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