Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Alanyaspor Maçı Biletleri Satışa Sunuldu

Trabzonspor'da Alanyaspor Maçı Biletleri Satışa Sunuldu

5 dakika önce

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da Alanyaspor Maçı Biletleri Satışa Sunuldu, System.String[]
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

17 Şubat Pazar günü Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:28 Kaynak: DHA

Spor
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