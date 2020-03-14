Trabzonspor'da Alexander Sörloth sevinci! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Alexander Sörloth sevinci! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Alexander Sörloth sevinci!

6 saat önce

Trabzonspor'a sakatlığı bulunun futbolculardan bir iyi haber geldi bir de kötü.

Trabzonspor'da Alexander Sörloth sevinci!, System.String[]

Trabzonspor'a sakatlığı bulunun futbolculardan bir iyi haber geldi bir de kötü. Bordo mavili takımda Yeni Malatya ile oynanan erteleme mücadelesinde sakatlanan Alexander Sörloth'un sol ayak sol ayak başparmağında ödem, dış yan bağında zorlama tespit edilirken Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı ifade edildi.


Gaziantep karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise çekilen MR sonucunda sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü belirtildi.


Trabzonspor'a sakatlığı bulunun futbolculardan bir iyi haber geldi bir de kötü. Bordo mavili takımda Yeni Malatya ile oynanan erteleme mücadelesinde sakatlanan Alexander Sörloth'un sol ayak sol ayak başparmağında ödem, dış yan bağında zorlama tespit edilirken Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı ifade edildi. Gaziantep karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise çekilen MR sonucunda sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü belirtildi.


Trabzonspor, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:24 
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