Trabzonspor'da Alexander Sörloth sevinci!

Trabzonspor'a sakatlığı bulunun futbolculardan bir iyi haber geldi bir de kötü. Bordo mavili takımda Yeni Malatya ile oynanan erteleme mücadelesinde sakatlanan Alexander Sörloth'un sol ayak sol ayak başparmağında ödem, dış yan bağında zorlama tespit edilirken Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı ifade edildi.



Gaziantep karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise çekilen MR sonucunda sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü belirtildi.



Trabzonspor'a sakatlığı bulunun futbolculardan bir iyi haber geldi bir de kötü. Bordo mavili takımda Yeni Malatya ile oynanan erteleme mücadelesinde sakatlanan Alexander Sörloth'un sol ayak sol ayak başparmağında ödem, dış yan bağında zorlama tespit edilirken Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı ifade edildi. Gaziantep karşılaşmasında arka adalesinden sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise çekilen MR sonucunda sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü belirtildi.



