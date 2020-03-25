Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi

6 saat önce

Trabzonspor özellikle Milan olmak üzere birçok takımın radarında olan Alexander Sörloth'un fiyatını belirledi.

Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi, System.String[]

Trabzonspor özellikle Milan olmak üzere birçok takımın radarında olan Alexander Sörloth'un fiyatını belirledi. Bordo-mavili ekip bu transfer için 30 milyon Euro isteyecek.


TRABZONSPOR, SÖRLOTH'UN FİYATINI BELİRLEDİ


Trabzonspor'un 750 bin Euro karşılığında İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiraladığı Alexander Sörloth için satın alma opsiyonu bulunuyor. Birçok dev takımın talip olduğu Norveçli golcünün satın alma opsiyonu bordo-mavililerde bulunuyor. Karadeniz ekibinin KAP'a yaptığı sözleşme bildiriminde; Norveçli golcünün gelecek sezon oynanacak tüm resmi müsabakaların yarısında forma giymesi halinde satın alma opsiyonu devre girecek ve Trabzonspor, 6 milyon Euro ödeyerek Sörloth'u kadrosuna katabilecek. Asist Analiz'in haberine göre; Trabzonspor'un bu opsiyonu kullanarak Sörloth'tan önemli bonservis bedeli kazanmayı planlıyor. Bordo-mavili ekibin, 24 yaşındaki golcünün performansı bu şekilde devam ettiği takdirde isteyeceği bonservis bedelinin ise 30 milyon Euro olduğu öğrenildi.


NORVEÇLİ GOLCÜDEN MÜTHİŞ PERFORMANS


Bordo-mavili ekibin kiralık olarak kadrosuna kattığı fakat satın alma opsiyonuna sahip olduğu Alexander Sörloth müthiş bir sezon geçiriyor. Bu sezon Trabzonspor forması ile 39 maça çıkan Norveçli golcü 25 gol atıp 8 asist yaparak 33 gole katkı sağladı.


Trabzonspor, İngiltere, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:41 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı Portsmouth'ta koronavirüs tespit edilen oyuncu sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:08
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı         
16:06
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi 7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi         
16:05
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde         
15:50
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı         
15:49
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak         
15:35
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi         
15:27
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti         
15:16
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:15
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek         
15:13
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu         
15:06
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu         
14:55
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı         
14:52
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi         
14:51
Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım Ceza, yıllar sonra itiraf etti: İlk albümüm için 4 binden oluşan müzik arşivimi sattım         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 16:19:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]