Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi

Trabzonspor özellikle Milan olmak üzere birçok takımın radarında olan Alexander Sörloth'un fiyatını belirledi. Bordo-mavili ekip bu transfer için 30 milyon Euro isteyecek.



TRABZONSPOR, SÖRLOTH'UN FİYATINI BELİRLEDİ



Trabzonspor'un 750 bin Euro karşılığında İngiltere'nin Crystal Palace takımından kiraladığı Alexander Sörloth için satın alma opsiyonu bulunuyor. Birçok dev takımın talip olduğu Norveçli golcünün satın alma opsiyonu bordo-mavililerde bulunuyor. Karadeniz ekibinin KAP'a yaptığı sözleşme bildiriminde; Norveçli golcünün gelecek sezon oynanacak tüm resmi müsabakaların yarısında forma giymesi halinde satın alma opsiyonu devre girecek ve Trabzonspor, 6 milyon Euro ödeyerek Sörloth'u kadrosuna katabilecek. Asist Analiz'in haberine göre; Trabzonspor'un bu opsiyonu kullanarak Sörloth'tan önemli bonservis bedeli kazanmayı planlıyor. Bordo-mavili ekibin, 24 yaşındaki golcünün performansı bu şekilde devam ettiği takdirde isteyeceği bonservis bedelinin ise 30 milyon Euro olduğu öğrenildi.



NORVEÇLİ GOLCÜDEN MÜTHİŞ PERFORMANS



Bordo-mavili ekibin kiralık olarak kadrosuna kattığı fakat satın alma opsiyonuna sahip olduğu Alexander Sörloth müthiş bir sezon geçiriyor. Bu sezon Trabzonspor forması ile 39 maça çıkan Norveçli golcü 25 gol atıp 8 asist yaparak 33 gole katkı sağladı.



