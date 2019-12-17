Trabzonspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanşında perşembe günü sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Altay maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanşında perşembe günü sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmanda tyenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlıkları bulunan ve tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz antrenmanda yer almadı.Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayacak.


Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:21 Kaynak: DHA
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