Trabzonspor'da ameliyat olan Ekuban'ın 2 ay sonra sahalara döneceği açıklandı.
18 dakika önce
Trabzonspor'da ameliyat olan Ekuban'ın 2 ay sonra sahalara döneceği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:12 Kaynak: İHA
Trabzonspor'da ameliyat olan Ekuban'ın 2 ay sonra sahalara döneceği açıklandı. - TRABZON
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