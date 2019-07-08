Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi
1 saat önce
Trabzonspor Kulübü, İranlı futbolcusu Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:21 Kaynak: DHA
Kulübü, İranlı futbolcusu Vahid Amiri
'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre İranlı futbolcuya 150 bin Euro fesih tazminatı ödenecek.
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'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya 150.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir" ifadeleri yer aldı.
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