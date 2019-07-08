Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, İranlı futbolcusu Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, İranlı futbolcusu Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre İranlı futbolcuya 150 bin Euro fesih tazminatı ödenecek. 
Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020  bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya 150.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir" ifadeleri yer aldı.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:21 Kaynak: DHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Vahid Amiri, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor Vahid Amiri ile yollarını ayırdı Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti Fatih Terim'den 45. yıl videosuna duygusal mesaj

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:58:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]