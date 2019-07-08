Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi
1 saat önce
Trabzonspor, Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
, Vahid Amiri
'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na (KAP) bildirdi. İranlı futbolcuya fesih bedeli olarak da 150 bin Euro ödenecek.
Trabzonspor'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Buna göre, oyuncuya 150.000. EUR fesih tazminatı ödenecektir." - İSTANBUL
Trabzonspor Vahid Amiri ile yollarını ayırdı
Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı
Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti
Fatih Terim'den 45. yıl videosuna duygusal mesaj