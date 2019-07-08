Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi

1 saat önce

Trabzonspor, Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi, System.String[]
Trabzonspor, Vahid Amiri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İranlı futbolcuya fesih bedeli olarak da 150 bin Euro ödenecek.

Trabzonspor'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Vahid Amiri arasındaki 20.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, oyuncuya 150.000. EUR fesih tazminatı ödenecektir." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:26 Kaynak: İHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Vahid Amiri, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor Vahid Amiri ile yollarını ayırdı Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti Fatih Terim'den 45. yıl videosuna duygusal mesaj

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:57:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Amiri'nin sözleşmesi feshedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]