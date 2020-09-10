Trabzonspor'da Anders Trondsen şoku

Trabzonspor'da dün sabah yapılan antrenmanda sağ dizi dönen Anders Trondsen'in ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Norveçli orta sahanın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven; oyuncular Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen Trondsen'in bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini kaydetti. Yaşar Kibar Güven, ameliyatı planlanan futbolcunun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Sakatlıkları bulunan diğer oyunculardan Marlon Xavier için ise Güven, "Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yaşar Kibar Güven, Çaykur Rizespor ile oynanan hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira'nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağlarında birinci derece zorlanma tespit edildiğini, futbolcunun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.