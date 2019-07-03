Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Andjusic için imza töreni düzenlendi
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'da Andjusic için imza töreni düzenlendi

1 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Mladost Doboj Kakanj takımından transfer ettiği Nemanja Andjusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'da Andjusic için imza töreni düzenlendi, System.String[]
Trabzonspor Kulübü, Mladost Doboj Kakanj takımından transfer ettiği Nemanja Andjusic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan bordo mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andjusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonsporumuzun başarısı için çalışacaktır" dedi.
ANDJUSIC: BAŞARI İÇİN ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIM
Nemanja Andjusic ise büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldiğini belirterek, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:56 Kaynak: DHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı Trabzonspor, Nemanja Andusic'i transfer etti! Atletico Madrid, Joao Felix'i 126 milyon euroya transfer etti Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:22:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Andjusic için imza töreni düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]